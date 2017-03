Présidentielle 2017 : François Hollande seul à 40 jours de l'élection

publié le 14/03/2017 à 10:53

Que faire à 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle lorsque l'on est un président au record d'impopularité ? Dans la presse ce matin du 14 février, François Hollande fait figure de demi chef d'État, un pied encore dedans, mais l'autre totalement dehors. Avec notamment une photo en une du Figaro : un homme est assis sur une chaise, au premier rang, les bras croisés, il est seul devant lui un rideau fermé, figurant un spectacle qui n'aurait pas encore commencé, et a l'air de s'ennuyer ferme. Cet homme, c'est François Hollande. Fin de règne à l'Élysée titre le journal qui raconte comment, à 40 jours du premier tour, l'exécutif tourne au ralenti dans un étrange climat, entre déliquescence et temps suspendu.



Les réunions de cabinet qui regroupent tous les conseillers du président sont régulièrement annulées, faute de participants. Et même les conseils des ministres du mercredi matin ont été raccourcis : il n'y a plus de projet de loi à examiner. François Hollande, lui, occupe le temps qu'il reste. RTL vous révélait ce matin qu'il recevrait Miss Univers samedi 18 mars. D'ici là, il a truffé son agenda de déplacements en province, ce qui a le don d’exaspérer dans les couloirs de l'Élysée. Les équipes sont exsangues, sous l'effet des départs non remplacés; "il agit comme s'il était encore là pour cinq ans", s'énerve un collaborateur. "On a l'impression de travailler pour un préfet. Bientôt, il va finir par inaugurer des ronds point," s'énerve un autre...

Le retour de Manuel Valls

Paris Match a retrouvé Manuel Valls en Espagne. "Je ne suis pas exilé", prévient l'ex Premier ministre qui a assisté la semaine dernière à la Remontada de Barcelone face au PSG. Il sait qu'en sport comme en politique, après une humiliation, mieux vaut se mettre au vert. C'est ce qu'il a fait, et il a pris deux kilos. Son implication personnelle dans la campagne est délicate, il n'a plus la main, sa parole est affaiblie. "Je ne suis pas en dehors, mais je ne suis pas forcément attendu par les Français", dit il avant de confier qu'il s'interroge. Il n'a eu aucun contact avec Benoît Hamon depuis la primaire. "En tant que député, je ne peux pas lui apporter mon parrainage, car je ne pourrais pas assumer autant de contradictions. Ma priorité, c'est ma législative à Evry", confie-t-il. Il y a quelques jours, Manuel Valls s'est vu offrir par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, un livre sur Winston Churchill. Lui qui disait : "Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme".

François Fillon et les déboires encore

Le candidat LR à l'élection présidentielle fait la une du Parisien-Aujourdh'ui en France. "Les drôles de comptes de la famille Fillon", titre le journal qui révèle que deux des enfants du candidat, Charles et Marie, ont rétrocédé à leurs parents une partie de l'argent qu'ils percevaient quand ils travaillaient pour François Fillon au Sénat. Marie Fillon a notamment versé 33.000 euros et a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait souhaité rembourser les frais de mariage avancés par son père. "L'esprit de famille", ironise de son côté le Huffington Post.



L'entourage du candidat parlera sans doute aujourd'hui de la polémique autour du secret de l'instruction.

Le 13 novembre en mémoire

Sujet tout autre ce matin en une de Libération : "Le film noir du business", peut-on lire. Pas de dessous louches de campagne présidentielle mais une vidéo des attentats du 13 novembre. Vidéo achetée par un tabloid anglais des images des caméras de vidéosurveillance du restaurant Casa Nostra, un des établissements mitraillés lors des attaques. Le patron du restaurant va être jugé le 26 avril pour avoir vendu ses images au Daily Mail. Un journaliste français, qui avait tenté de négocier ces images auprès d'autres médias, a secrètement filmé les négociations, dans la cave du restaurant le 17 novembre 2015. Libération a eu accès au dossier judiciaire et celui-ci est accablant pour le patron de l'établissement qui a vendu les images 50.000 euros.

Huiles essentielles à petite dose

La Voix Du Nord révèle ce 14 mars que les intoxications aux huiles essentielles explosent dans les Hauts-de-France. Martine, 45 ans, témoigne, elle qui a voulu se faire un bain chaud à l'huile essentielle de lavande pour se relaxer. "N'étant pas une grande connaisseuse, j'y suis allée au pif sur la quantité", raconte-t-elle. Mais, après quelques minutes dans son bain, des démangeaisons sont apparues puis de gros ronds rouges sur tout le corps. Verdict : intoxication à la lavande pure. Les pharmaciens s'alarment de la multiplication de ce genre de cas. "Les huiles essentielles sont en vente partout, et le vrai problème c'est l'usage que l'on en fait. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance du dosage", peut-on lire dans les colonnes du quotidien. "Comme on en trouve partout, ils croient que c'est inoffensif, ils en mettent dans un diffuseur allumé en continu, ils trempent un sucre dedans alors qu'une goutte suffit", relèvent les pharmaciens.

Attention au filtre

Autre danger d'un objet du quotidien censé nous vouloir du bien : la carafe filtrante. Le Parisien s'est procuré un rapport de l'agence de sécurité sanitaire qui met sérieusement en doute l'efficacité de ces dispositifs conçus pour purifier l'eau du robinet. Les résultats sont très variables sur la réduction du calcaire, et donc sur la dureté de l'eau. Là aussi, il faut des précautions d'usage, l'eau dans la carafe filtrante ne se garde pas plus de 24 heures, dit l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, et il faut la garder au frais.

Le sourire de Mona Lisa

Après des siècles de mystère et d'interrogation, des scientifiques viennent enfin de résoudre le plus grand mystère du cercle des historiens de l'Art, celui du sourire de la Joconde. La fascination pour le célèbre tableau de Léonard De Vinci tient notamment à l’ambiguïté de l'expression de son visage, disent les chercheurs. Ces derniers ont présenté à des cobayes une série d'images en noir et blanc représentant le sourire de Mona Lisa avec de légères variations de la courbure de la bouche. À leur grande surprise, c'est le sourire original qui a été perçu comme le moins ambigu, et les participants l'ont perçu comme un sourire de bonheur. Il aura donc fallu attendre près de 500 ans pour affirmer qu'une femme qui sourit même un tout petit peu est une femme heureuse.