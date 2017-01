La grande distribution a toujours des postes à pourvoir

De nombreux postes sont à pourvoir dans la grande distribution comme les métiers de bouche, mais également des emplois moins qualifiés comme les hôtesses de caisse, les manutentionnaires.



> Journée de l'emploi : de nombreux postes à pourvoir dans la grande distribution Crédit Image : JOEL SAGET / AFP

par Frédéric Veille , Philippe Peyre publié le 25/01/2017 à 07:16

Le chômage est repartit à la hausse au mois de décembre 2016, +0,8%. Mais sur l'ensemble de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 3%, une première depuis 2007. Au lendemain de la publication de ces chiffres, RTL organise une nouvelle journée de l'emploi avec un gros plan sur la grande distribution, un secteur qui recrute. Exemple avec Bénédicte Caron, la propriétaire de cinq enseignes Super U en Seine-maritime. "C'est un secteur qui n'est pas du tout en perte d'emploi, loin de là", assure-t-elle. "Quand une personne part, on a toujours le besoin de réembaucher quelqu'un. On ne peut pas avoir de poste vacant, nos magasins sont ouverts six voire sept jours sur sept donc on a besoin d'avoir du personnel", ajoute la propriétaire.



L'atout du secteur de la grande distribution, c'est qu'il est totalement possible d'y être recruté alors même que l'on a peu ou pas de qualification : "Vous avez bien sûr tous les métiers de bouche - bouchers, vendeurs en charcuterie, en poissonnerie, pâtissier, boulanger - et puis nous avons également besoin de gens pour remplir le magasin, d'hôtesses de caisse, qui sont des métiers sans qualifications spécifiques mais par contre que nous formons en interne", précise Bénédicte Caron.



En plus de recruter, le secteur offre de belles perspectives d'évolution de carrière en peu de temps : "C'est un métier où, quand on sort d'une école, vous êtes capable deux ans plus tard d'avoir des responsabilités importantes avec un niveau de rémunération conséquent", atteste la propriétaire. "C'est ce qui attire parce qu'on est capable de vous donner des responsabilités très vite, très tôt et très jeune". Preuve en est dans les "Super U" de Bénédicte Caron où certains directeurs ont à peine 30 ans et dirigent une centaine de personnes.