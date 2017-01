Le but de l'opération entre les deux institutions est d'aider les personnes en difficulté à se réinsérer petit à petit sur le marché du travail.

Ce sont des personnes qui ont totalement décroché, et qui sont rattrapées par les Restos du Cœur. En association avec Carrefour, une bouée de sauvetage leur est lancée, sous la forme d'un parcours de réinsertion. Au total, 18 mois pour réapprendre ce qu'est le travail et pour se reconstruire un avenir professionnel. Ces 18 mois commencent par une resocialisation, une remise à niveau comme l'explique Thierry Roger, directeur de l'Espace emploi de l'enseigne. "Il y a un premier sas qui est vraiment basique avec de la lecture, du calcul, etc. 'J'apprends à apprendre'". Ensuite, l'apprenti rentre réellement dans un processus de formation en alternance qui dure 13 mois. Avec un véritable univers professionnel, et un vrai tuteur pour bénéficier d'un accompagnement fort.



Hermann, 38 ans, en est à ce stade. Il a saisi l'opportunité présentée à lui, alors qu'il n'avait jamais réellement travaillé de sa vie. Il suit actuellement une formation de boucher au Carrefour Market de Saint-Maur dans le Val de Marne. "Je ne savais pas ce qu'était une longe de porc, un filet mignon ou une grillade. Mais ils m'ont tout de suite fait confiance et ont commencé à m'apprendre le métier", raconte-t-il. "Tout se passe bien, le travail ça libère, c'est la fin de la galère, parce qu'avant j'étais un peu en perdition et je me vois percer dans ce métier là". À la clef pour lui, un possible emploi chez Carrefour, et à défaut, l'apprenti repartira avec un diplôme qualifiant qui lui permettra de retrouver du travail.