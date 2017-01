Le bon chiffre éco 2016 : plus de 855.000 CDI enregistrés

REPLAY - Les déclarations d'embauches ont largement bondi en 2016, avec une hausse de 6,4 %, dont de nombreux contrats à durée indéterminée.

La France est-elle en train de sortir de la crise de l'emploi ? Le dernier trimestre de l'année 2016 a connu un record d'embauches en contrat à durée indéterminée (CDI), le "sésame" des contrats d'embauche en quelque sorte. Les chiffres officiels sont attendus dans la journée du 24 janvier, mais déjà certaines estimations sont disponibles. Ainsi, entre octobre et décembre 2016, quelque 855.400 CDI et plus d'un million de contrats à durée déterminée (CDD) ont été enregistrés.



Des indicateurs d'emploi à la hausse sur l'ensemble de l'année, avec une augmentation de 6,4 %. Un résultat qui flirte grandement avec le pic d'embauche du troisième trimestre de l'année 2011, rapporte l'Acoss, l'organisme collecteur des cotisations de sécurité sociale.



Selon les experts, le dispositif d'aide à l'embauche en PME a facilité bon nombre de recrutements. Cette aide permet aux entreprises de moins de 250 salariés de toucher quelque 4.000 euros sur deux ans si elles emploient un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Deux secteurs ont notamment bénéficié de ce dispositif, permettant ainsi des réembauches massives. Il s'agit de l'industrie et de la construction, des domaines sinistrés depuis des années en France.