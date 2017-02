Appelant à redoubler d'efforts face au gâchis d'argent public, la Cour des comptes cible notamment l'Ordre national des chirurgiens dentistes.

L'Ordre national des chirurgiens dentistes mène la grande vie, ce qui n'a pas échappé à la Cour des comptes. Normalement, l'organisme a une mission de service public : il contrôle l'accès à la profession et vérifie que les règles de déontologie sont bien respectées. Pour cela, il dispose d'un budget de 20 millions d'euros, financé par les cotisations des dentistes. Un pactole apparemment joyeusement dilapidé.



Normalement, siéger dans les instances de l'Ordre national des chirurgiens dentistes est en principe une activité bénévole. Mais la Cour des comptes s'étonne ainsi que les huit membres du bureau national se soient partagés 400.000 euros d'indemnités en 2015. De surcroît, ils bénéficient tous d'un appartement de fonction. Les Sages pointent du doigt aussi certaines dépenses, des remboursements de frais comme des séjours en thalassothérapie, des voyages sous le soleil, l'achat de bijoux, d'une montre sertie de diamants, d'accessoires de haute-couture, de pulls en cachemire et de stylos de grande marque.



Le président de l'Ordre dément tout en bloc. Il admet seulement avoir acheté des bouteilles de vins, des grands crus, pour les offrir à des conférenciers qui étaient intervenus sans réclamer de rémunération.



Les critiques de la Cour ne s'arrêtent pas là : elle dénonce une opacité des comptes, jamais soumis à certification, et un mode de gouvernance surprenant avec des dirigeants nationaux quasiment indéboulonnables, avec très peu de femmes et beaucoup de retraités. Surtout, il n'y a pratiquement aucun contrôle de la base sur les instances dirigeantes.