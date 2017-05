publié le 26/05/2017 à 11:46

La date du 25 mai entre dans l'histoire de l'intelligence artificielle. L'ordinateur AlphaGo Master, construit par la société américaine Google, a battu ce jeudi le champion mondial du jeu de go, le Chinois Ke Jie. Ce jeu de go a justement été inventé en Chine, durant ce qu'on appelle la période des Printemps et Automnes, avant Jésus-Christ. C'est probablement le jeu le plus simple dans ses règles et le plus compliqué dans la stratégie. Le 25 mai, après un tournoi de 5 jours, l'humain, Ke Jie, a abandonné l'affaire et s'est déclaré vaincu par le silicium.



Un ordinateur avait quand même déjà battu un champion mondial d'échecs, en 1997. Kasparov, alors joueur d'échec le plus fort du monde, avait été écrasé par une machine construite par IBM. Mais aux échecs, la puissance de calcul, qui évalue toutes les combinaisons, est le déterminant principal de la victoire. Pas au jeu de go, plus complexe. D'ailleurs, il y a vingt ans, les spécialistes de l'intelligence artificielle estimaient que l'homme conserverait toujours sa suprématie au go.

Une machine épatante

Ke Jie a été battu par une machine révolutionnaire qui - fait incroyable - apprend toute seule, et non plus seulement en observant les humains. Les spectateurs du tournoi du 25 mai ont été sidérés par l'inventivité d'Alpha Go, par son audace et sa liberté intellectuelle. Cette performance est le fruit d'années d'investissement de la part de Google et de son département d'intelligence artificielle, basé à Londres. L'entreprise a même été jusqu'à développer elle-même ses propres puces électroniques, pour augmenter la puissance de ses machines.



Google n'est pas la seule à investir sur le plan de l'intelligence artificielle. Toutes les grandes multinationales de la technologie, les Facebook, Apple, Amazon, mettent le paquet en ce moment sur ces machines. Ils sont convaincus que cela va être "the next big thing", la prochaine révolution. Nous aurons tous bientôt notre compagnon, notre assistant, équipé en intelligence artificielle, dans notre téléphone ou bien dans un boitier spécifique, comme celui qu'Amazon va vendre au grand public américain à partir de la fin juin.

Très bientôt, ce sera la fin des écrans tactiles, ceux que nous avons sur nos téléphones portables et qui nous servent à communiquer avec les machines. Et la fin des claviers. Peut-être même la fin de l'écriture. Écriture et claviers seront remplacés par des systèmes experts de reconnaissance vocale et faciale qui liront nos paroles et nos directives. Amazon élabore un système de commande de produits par la voix, et sort son boîtier Echo très bientôt, qui intégrera des fonctions intelligentes.



Quant à Google, il travaille à la nouvelle génération de la recherche sur internet, où il suffira de photographier un objet ou une personne pour tout savoir de son histoire. L'intelligence artificielle va révolutionner notre façon de parler, d'apprendre, et de communiquer. Non pas dans un futur lointain, mais dans les toutes prochaines années.