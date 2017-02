Comme supposé dans les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un ressortissant égyptien de 29 ans.

Il n'y a plus le moindre doute. L'assaillant du Carrousel du Louvre, qui a attaqué des militaires avec deux machettes avant d'être blessé par un tir de riposte, a été formellement identifié comme étant Abdallah El-Hamahmy, a-t-on appris mercredi 8 février de source proche de l'enquête. Le suspect, un ressortissant égyptien de 29 ans, avait décliné cette identité lorsqu'il a accepté de parler pour la première fois, lundi, aux enquêteurs durant sa garde à vue. Cette dernière a été levée en raison de la forte dégradation de l'état de santé de l'individu.



Les enquêteurs n'attendaient plus que cette ultime confirmation, après avoir obtenu des premières informations grâce à l'exploitation des données d'un téléphone portable retrouvé sur les lieux. Son parcours avait ainsi pu être rapidement reconstitué, en atteste les éléments fournis par le procureur François Molins au cours d'une conférence de presse au soir de l'attaque.



A priori totalement inconnu des services de renseignement français, l'individu est arrivé sur le sol français en toute légalité. Employé d'une entreprise aux Émirats Arabes Unis, selon les informations constatées par RTL.fr sur son compte Facebook, l'individu a atterri le 26 janvier (soit huit jours avant l'attaque) à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dans un vol en provenance de Dubaï. Un vol retour avait même été réservé pour le 5 février. Il avait pu passer les douanes, grâce à un visa obtenu le 8 novembre 2016 et valable du 20 janvier au 20 février 2017. Le 28 janvier, il s'était rendu dans une armurerie parisienne pour acheter ses deux machettes. Lors d'une perquisition dans un appartement loué dans le chic VIIIe arrondissement de Paris, d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées.