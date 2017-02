Des comptes Facebook et Twitter au nom d'un homme nommé Abdallah E-H présentent des similarités troublantes avec le profil de l'auteur présumé de l'attaque du Louvre, le vendredi 3 février.

Crédit : JOEL SAGET / AFP Le musée du Louvre (illustration)

par Christophe Guirard publié le 03/02/2017 à 23:03

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

S'il est toujours possible d'avoir affaire à une usurpation d'identité, un Twitter et profil Facebook repérés par Le Parisien (et consultés par RTL) semblent appartenir à l'auteur de l'attaque qui a blessé un militaire au Carrousel du Louvre dans la matinée du vendredi 3 février. Au nom de Abdallah E.-H., un ressortissant égyptien, la page Facebook contient certaines informations correspondant à celles évoquées par le procureur de Paris François Molins lors d'une conférence de presse.





Sa page Facebook annonce en effet un homme de 29 ans, né en Egypte et responsable des ventes dans une entreprise de conseil environnemental basée aux Émirats arabes unis. Il serait également marié depuis 2014 et aurait deux frères. Suivi par 154 personnes sur le réseau social, il dispose d'un profil public se caractérisant par de nombreux posts en rapport avec la religion. En outre, le reste est on ne peut plus classique : on peut notamment y découvrir que l'homme est un grand amateur de football.



Son compte Twitter, au même nom, s'il ne présente pas de particularité marquante, laisse également deviner une personne très religieuse, jusqu'à ce qu'un message posté le 26 janvier dernier n'indique qu'il se rendait à Paris, autre date confirmée par François Molins au sujet de l'assaillant du Louvre. Le dernier tweet envoyé vendredi, 15 minutes avant l'heure de l'attaque à Paris, sème le trouble : "Pas de négociation possible, pas de compromis, pas de flatteries, et aucune reculade possible. Guerre implacable".