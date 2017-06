L'argent liquide va-t-il vraiment disparaître ?

et Loïc Farge

Direction la Monnaie de Paris, une entreprise publique installée dans un palais du XVIIIe, en plein cœur de la capitale, qui fabrique les pièces. Ce sont 1,3 milliard de pièces qui sont produites chaque année : des pièces courantes, mais aussi des pièces de collection (il existe, par exemple, une pièce de 5.000 euros. Une pièce courante de 2 euros coûte 17 centimes à fabriquer. Vous imaginez le bénéfice que fait cette entreprise, puisqu'elle nous la revend évidemment 2 euros. À l'inverse, les pièces de 1 centime coûtent en réalité à fabriquer plus qu'elles ne valent.



Mais l'argent qu'on a sur nos comptes n'est pas fait dans les usines de la Monnaie de Paris ? Seul le liquide, les espèces sont fabriquées. Or, l'argent liquide ne représente qu'une fraction des 11.500 milliards d'euros en circulation dans la zone euro. Le reste est créé soit par les banques commerciales, quand elles distribuent des crédits, soit par la Banque centrale européenne et la Banque de France, avec un jeu d'écriture sur écran. Au bout du bout, la création monétaire c'est tout simplement quelques zéros sur un écran d'ordinateur.