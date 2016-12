Journal de 18h : décès de Michèle Morgan à l'âge de 96 ans

REPLAY - L'actrice Michèle Morgan est décédée à l'âge de 96 ans. Surtout connue pour son rôle dans "Quai des brumes", elle restera à jamais "les plus beaux yeux" du cinéma français

par Florence Cohen publié le 20/12/2016 à 19:52

Elle était une grande dame du cinéma français : Michèle Morgan s'est éteinte à l'âge de 96 ans. On se souviendra de ses yeux bleus magnifiques.



Son rôle le plus marquant est donc sans aucun doute celui que lui offre Marcel Carné en 1938. Elle partage l'affiche avec le célèbre Jean Gabin qui lui sortira l'une des plus célèbres répliques du cinéma français : "T'as de beaux yeux tu sais". Une phrase qui lui collera à la peau tout au long de sa carrière au cinéma et à laquelle elle répond : "Embrasse-moi".



Simone Renée Roussel, de son vrai nom, avait découvert la scène avec des spectacles au Casino de Dieppe avant son premier rôle dans un film : Mademoiselle Mozart en 1935. Ensuite, les tournages ne vont pas s'arrêter : Les sept péchés capitaux avec Claude Chabrol, Napoléon de Sacha Guitry ou encore dans Landru, où elle incarne une femme extraordinaire.

- Berlin : l'attentat n'a toujours pas été revendiqué mais les enquêteurs sont certains que c'est bien une attaque terroriste qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés, hier soir, sur un des plus grands marchés de Noël de Berlin.



- En France, la sécurité sur les marchés de Noel a été renforcée. François Hollande rappelle que la menace est forte dans le pays mais que le plan de vigilance, est, lui aussi, particulièrement élevé.





- Turquie : au lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, abattu par un homme qui voulait se venger d'Alep, en Syrie. La Russie a rendu ce mardi 20 décembre, hommage à leur ambassadeur



- Vendée : 5 automobilistes sont morts dans un dramatique accident de la route. Des photos montrent une quarantaine de voitures les unes sur les autres sur la voie rapide entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Il y a aussi une vingtaine de blessés



- VTC : Depuis une semaine, les conducteurs réclament de meilleurs tarifs sur les courses. Ils ne sont pas d'accord avec les plateformes, la plus grosse d'entres-elles, Uber, a proposé cet après-midi un fonds de deux millions d'euros pour aider les chauffeurs en difficulté.