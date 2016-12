VIDÉO - Attentat de Berlin : une minute de silence observée à l'Assemblée nationale

En ouverture de la séance de questions au gouvernement, les députés et représentants de l'exécutif ont rendu hommage aux victimes de l'attentat du 19 décembre.

Les hommages se multiplient au lendemain de l'attentat du marché de Noël de Berlin. Mardi 20 décembre, les députés français et représentants de l'exécutif ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque au camion, qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés.



"Les terroristes cherchent une nouvelle fois à nous éprouver. Mais ils ne font que renforcer notre détermination à les combattre, à porter haut les valeurs de la démocratie et à préserver notre façon de vivre", a déclaré Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale avant l'hommage. Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes tuées dans l'attentat et ses vœux de rétablissement aux blessés, rappelant la "profonde amitié aux autorités de la République fédérale d'Allemagne" et "l'amitié la plus profonde au peuple allemand".



Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale est le théâtre de ce moment de recueillement : les députés avaient déjà observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris, de Nice, d'Orlando, d'Istanbul et de Magnanville.