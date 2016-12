La célèbre actrice française, qui a notamment joué dans "Quai des brumes", est décédée à l'âge de 96 ans. L'ancien journaliste de RTL, Thierry Demaizière, l'avait rencontrée en mai 1999.

20/12/2016

Le monde du cinéma pleure aujourd'hui la mort d'une légende. La comédienne Michèle Morgan, l'une des plus grandes actrices du cinéma français du XXe siècle, est décédée à l'âge de 96 ans. "Dans sa 97e année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre", a annoncé sa famille dans un communiqué.



En mai 1999, Thierry Demaizière, alors journaliste à RTL, avait rencontré cette grande dame du grand écran à l'allure toujours parfaite. "C'est important, c'est un signe de tenue. La tenue peut tromper mais ça se sent quand ça n'est pas une chose naturelle", expliquait-elle. Celle qui était alors présente à Paris pour l'exposition de ces peintures, gouaches, collages et autres lithographies a largement évoqué sa carrière cinématographique. Si elle a largement été saluée, celle-ci s'est pourtant arrêtée très tôt.

Une fin de carrière précipitée vécue comme "un regret" par la principale intéressée. "Je le regrette. On ne m'a plus demandée à une certaine époque. Au moment de la nouvelle vague, j'étais une star célèbre (...) Et les jeunes sont arrivés, les jeunes metteurs en scène. Et il est probable que je ne les inspirais pas", déplorait celle qui a joué dans Le quai des brumes, La symphonie pastorale ou encore dans Le chat et la souris qui a longtemps été perçu comme un nouveau départ. "J'ai eu des propositions que j'ai refusées, des choses qui ne me plaisaient pas", expliquait-elle.



Mais son rôle majeur restera celui de Nelly, dans Le quai des brumes. Michèle Morgan et Jean Gabin forment un duo de choc aujourd'hui immortalisé par la célèbre réplique : "T'as de beaux yeux tu sais". Un échange culte qui n'a pourtant pas "frappé la génération de ce moment-là". Une phrase "entendue tellement de milliers de fois", par Michèle Morgan qui pourtant, ne s'en est jamais lassée.