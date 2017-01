INVITÉ RTL - François Chérèque, secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012, est décédé lundi 2 janvier à l'âge de 60 ans. Son successeur et ami salue son action avec émotion.

publié le 02/01/2017

L'ancien secrétaire général de la CFDT François Chérèque est décédé ce lundi 2 janvier à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer. Laurent Berger, son successeur à la tête du deuxième syndicat français, fait part d'un "profond sentiment de tristesse et d'injustice" : "François part beaucoup trop tôt, lui qui a consacré sa vie aux autres". Laurent Berger avait vu son ami en décembre et avait échangé avec lui il y a encore quelques jours.



François Chérèque a été à la tête de la CFDT durant dix ans, de 2002 à 2012. "C'était un homme doté d'une profonde humanité. Les gens l'intéressaient, il ne voulait pas faire de témoignage mais être utile", raconte Laurent Berger, qui salue "un immense syndicaliste avec des idées, une vision de transformation sociale. Il voulait une société plus juste, que les plus fragiles soient mieux pris en compte".



François Chérèque incarnait un syndicalisme de propositions et de compromis plutôt qu'un syndicalisme de combat. On retiendra notamment de lui son soutien à la réforme des retraites du gouvernement Raffarin, en 2003. Une décision qui avait entraîné une crise à la CFDT et qui a transformé le syndicat.