publié le 05/12/2017 à 13:59

Jean d'Ormesson était sans doute le plus malicieux des académiciens. L'écrivain a succombé à une crise cardiaque dans la nuit du 4 au 5 décembre, a l'âge de 92 ans et laisse derrière lui une quarantaine d'ouvrages, souvent autobiographiques. Erik Orsenna, lui aussi académicien, a confié qu'il était "dévasté" par la perte de cet Immortel. "C'est un homme vivant, avec toutes les contradictions de la vie. C'est un homme élégant, parce qu'il avait choisit le bonheur (...) Il avait l'élégance de cacher ses failles".



Au-delà du caractère espiègle et malicieux de Jean d'Ormesson, Erik Orsenna tient à rendre hommage au membre de l'Académie française, celui qui en était le doyen, après y être entré en 1976. "Il va y avoir un vide immense, a expliqué l'écrivain, car il était en face de moi pendant dix-neuf ans. Quand il prenait la parole, c'était à la fois extrêmement érudit et infiniment drôle".

Jean d'Ormesson était proche de tous les présidents de la Vème République et particulièrement François Mitterrand, avec qui il a partagé son dernier petit-déjeuner à l'Elysée. "Quand on aime la vie, on aime le pouvoir", explique Erik Orsenna en évoquant cette proximité avec les hautes sphères de la vie politique. "Le pouvoir est une sorte d'intensité maximum de la vie, donc tous ceux qui aiment la vie, en général, se rapprochent du pouvoir".



Pour l'académicien, Jean d'Ormesson continuera à vivre, d'une autre manière : "On a tellement de vies dans une vie que chaque vie continue l'autre". Notamment par ses livres, que de nombreux lecteurs vont sans doute découvrir, ou redécouvrir. "Allez en librairie et prenez un de ses livres au hasard. Jean d'Ormesson est un promeneur, un causeur, un guide incomparable", a expliqué Erik Orsenna.