publié le 01/12/2017 à 10:00

Les lettres d'amour secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot, rendues publiques par Gallimard, constituent un matériau précieux pour les historiens et les amateurs de romance. Ce vendredi 1er décembre, nous révélons un courrier inédit. Nous sommes en 1991. Le président François Mitterrand s'apprête à fêter sa dixième année au pouvoir. Cet anniversaire symbolique est pour lui l'occasion de procéder à un premier bilan de son action à la tête de l'État.



"Mon Anneton chérie, mon Announette. Depuis la libération du Koweït, il ne se passe plus rien d'intéressant, le temps nous semble interminable", lit l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "Heureusement, pour égayer cette dixième année de mon règne, j'ai nommé Édith Cresson à Matignon. Elle fait gaffe sur gaffe, cette gourde ! On ne s'ennuie jamais avec elle en Conseil des ministres", poursuit-il.

"Que dirais-tu d'un petit séjour en Égypte pour les fêtes ?", propose encore François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste. "Je te laisse avec la nostalgie d'un peu de soleil sur notre peau, et ces quelques vers pleins d'espoir", lit-il, avant de reprendre les paroles de

L'Amour à la plage du groupe Niagara :



"Ce soir j'irai danser le mambo

Au Royal Casino sous les lambris rococo

La pluie viendra me faire oublier

Tu me feras rêver comme dans les chansons d'été



C'est l'amour à la plage

Et mes yeux dans tes yeux

Baisers et coquillages

Entre toi et l'eau bleue"