Gare Montparnasse : "C'est devenu insupportable", s'agacent les usagers

Les usagers de la SNCF ne se sentent pas assez informés par l'entreprise. C'est le constat principal dont ont fait part les voyageurs après la panne géante de la gare Montparnasse dimanche 3 décembre. Quatre mois seulement après une première panne gare Montparnasse, fin juillet 2017, les usagers ont l'impression que le scénario se répète.



Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des Association d'usagers de transports (FNAUT) s'inquiète lui aussi du manque d'informations prodiguées par la SNCF. S'il comprend les difficultés de l'entreprise, qui fait face à un manque d'investissement important de la part des derniers gouvernements, il tire la sonnette d'alarme. "Il y a un problème qui demeure, c'est l'information voyageur, a-t-il affirmé au micro de RTL. Il faut vraiment que la SNCF l'améliore, parce que c'est devenu insupportable pour les usagers de ne pas savoir".

"Il faut produire l'information, vérifier qu'elle est juste et la diffuser", explique Bruno Gazeau, qui reproche à la SNCF de ne pas mettre en oeuvre assez de moyens pour l'information des voyageurs. "Il n'y a pas une filière métier pour l'information voyageurs. Il faut vraiment professionnaliser ce métier et en faire une filière à part, qui ne soit pas mélangée avec le commercial".



Bruno Gazeau reproche surtout à l'entreprise de ne pas assez prévoir de communication d'urgence. "En général, il y a peu d'informations communiquées lorsque la SNCF est en situation perturbée non prévisible. Il faut qu'elle arrive à maîtriser l'information non prévisible", a expliqué le président du FNAUT.

Olivier, un auditeur, a expliqué que les usagers quotidien du réseau, comme lui, s'inquiétaient des problèmes à répétition. "J'ai bien peur que ce soit un coup de communication", a-t-il dit à Bruno Gazeau. Ce dernier a partagé son inquiétude : "Cela fait un petit moment qu'on voit la situation se détériorer". La fédération a écrit au premier Ministre Édouard Philippe pour lui faire part de la détresse des usagers.