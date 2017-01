Jacqueline Sauvage : "Je ne suis pas du tout coupable"

Libre après quatre années de détention pour le meurtre de son mari violent, Jacqueline Sauvage était l'invitée du "20 heures" de France 2, ce vendredi 6 janvier.

Crédit : Capture d'écran / France 2 Jacqueline Sauvage sur le plateau de France 2, le 6 janvier 2017

par Ludovic Galtier publié le 06/01/2017 à 20:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après quatre ans de prison, Jacqueline Sauvage, accusée d'avoir tué son mari violent, a finalement bénéficié d'une grâce du président de la République, François Hollande, le 28 décembre dernier. Si la décision du chef de l'État a ému une grande partie de la France, les magistrats s'étaient offusqués devant son intervention dans une décision de justice. Jacqueline Sauvage était condamnée à dix ans de prison. "Je ne suis pas du tout coupable", s'est-elle de nouveau défendue sur le plateau du 20 Heures de France 2, ce vendredi 6 janvier.



Au moment d'apprendre sa libération, elle explique avoir "levé les bras au ciel". "La gradée m'a dit : 'Vous n'avez pas entendu ce qu'on vient d'annoncer ? Elle me dit : 'Vous êtes libre'. Je n'en reviens toujours pas", a-t-elle déclaré.



L'opinion publique, de nombreux acteurs et des politiques s'étaient mobilisés ces derniers mois pour inviter le chef de l'État à revenir sur ses premières décisions, où il n'était pas question d'une libération de l'accusée. Jacqueline Sauvage a remercié à de multiples reprises celui qu'elle qualifie d''homme humble", ainsi que les auteurs des nombreux courriers qu'elle a reçus. En femme libre, Jacqueline Sauvage entend "soutenir les femmes qui ont subi les violences de leurs conjoints". "Je vais faire tout mon possible" pour elles, termine-t-elle.