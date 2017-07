publié le 18/07/2017 à 19:32

Brûlés aux deuxième et troisième degrés à cause de leur scooter électrique. Un couple résidant à Ivry-sur-Seine a été admis à l'hôpital hospitalisé, ce mardi 18 juillet au matin, après l'explosion de la batterie de leur deux-roues. Tous deux souffrent de "sérieuses brûlures", selon Le Parisien.



Le couple a mis la batterie de son scooter électrique à charger en début de matinée, dans le hall de leur appartement, situé au sixième étage d'un immeuble de la rue Robespierre, d'après les informations du quotidien. C'est à ce moment que la batterie, pour une raison qui demeure inexpliquée, se serait embrasée avant de prendre feu.

L’entrée de l’appartement s'est enflammée mais l'incendie a été rapidement maîtrisé. Le couple a en revanche été grièvement touché, et notamment la jeune femme, brûlée sur tout le corps aux 2e et 3e degrés. Celle-ci a été hospitalisée à Percy (Hauts-de-Seine) dans un état d’urgence absolue. Son compagnon a lui été touché aux mains et sur les avant-bras.