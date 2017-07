Des "pirates de la route" braquent des automobilistes

publié le 18/07/2017 à 13:52

Des hommes encagoulés et armés ont semé la panique sur des routes du Gard et de l’Hérault dimanche 16 juillet dans la matinée. Au volant d’une Renault Captur volée, ces "pirates de la route" ont braqué plusieurs automobilistes après les avoir pris en chasse. Des signalements ont eu lieu à La Grande-Motte, au Grau-du-Roi, à Estézargues et sur l'autoroute A9, rapporte France Bleu.



Les malfaiteurs suivaient d’abord leur cible à vive allure, avant d’effectuer des manœuvres dangereuses en percutant les véhicules des automobilistes et leur faisant des queues de poisson. Le but, contraindre les conducteurs à s’arrêter pour mieux les braquer. Armés et menaçants, les hommes encagoulés ont ainsi réussi à dérober des téléphones portables, des tablettes, des portefeuilles et des sacs à mains.

Alertés, les forces de l’ordre ont tenté d’intercepter les malfaiteurs. Une course-poursuite s’est même engagée sur l’autoroute A9, à hauteur de Nîmes. Mais les "pirates" sont parvenus à s’enfuir. Leur véhicule volé a été retrouvé brûlé à Beaucaire. Les gendarmes en charge de l’enquête sont toujours à leur recherche.