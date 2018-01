Italie : à l'opéra, la nouvelle fin de "Carmen" ne plaît pas à tout le monde

publié le 06/01/2018 à 18:29

C'est l'un des plus célèbres opéras du monde. L'histoire d'une bohémienne séductrice et au tempérament de feu, Carmen, et de son histoire passionnelle avec un brigadier, Don José. Ce dernier, fou de jalousie devant sa dulcinée et son nouvel amant, la poignarde dans les Arènes de Séville. Mais à l'opéra de Florence, l'histoire mythique de Carmen, ne se termine plus ainsi. Dans le sillon de l'affaire Weinstein, il était impensable pour le metteur en scène de mettre en lumière les violences faites aux femmes.



Le directeur du théâtre de Florence "voulait que je trouve un moyen pour ne pas faire mourir Carmen, explique Leo Muscato, le metteur en scène. Il estime qu'à notre époque, marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable qu'on applaudisse le meurtre de l'une d'elles."

Leo Muscato a donc décidé d'inverser la fin de la pièce, et laisse entendre que c'est Carmen qui poignarde Don José. "Un mois après la proposition du directeur, je suis revenu avec ma solution où Carmen ne meurt pas, mais se défend contre son agresseur d'une façon inattendue, comme n'importe qui le ferait à sa place", explique le metteur en scène de l'opéra de Bizet.

> Carmen: "L'amour est un oiseau rebelle" (Elina Garanca)

Les puristes restent sur leur "fin"

Le spectacle, qui affiche déjà complet pour sa première, le dimanche 7 janvier au Teatro Maggio, a suscité nombre de débats. Si certains félicitent le metteur en scène pour sa décision, d'autres crient au scandale voire au sacrilège d'ainsi modifier une pièce vieille de plus de 140 ans, brandissant l'éternel argument de la censure et du "politiquement correct".



"On ne change pas l’oeuvre d’un autre artiste selon des croyances ou des humeurs du moment, si l’œuvre est tendax, on ne la joue pas. Mais on ne la change pas", lance par exemple l'humoriste Mr Poulpe sur Twitter, qui se plaint d'un "climat bien-pensant et moralisateur".

