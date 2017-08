Un homme et une femme nus se baignent dans la mer, en août 2003 dans le sud-ouest de la France.

Chassés par des tirs de carabines parce qu'ils étaient nus, c'est l'aventure malencontreuse à laquelle ont dû faire face des naturistes profitant paisiblement de la "plage de Tahiti", à Porto-Vecchio, en Corse. Comme le raconte France 3 Corse ViaStella, mercredi 9 août, aux alentours de 14h, plusieurs nudistes sont installés sur la plage de Carataggio lorsque le patron de la paillote située à proximité vient à leur rencontre. Il leur demande de s'habiller ou de partir, avant de disparaître dans son commerce.



Quelques instants plus tard, plusieurs coups de feu, à la carabine à plomb, sont tirés. Une plagiste italienne est blessée à la fesse gauche. Dans la foulée, une dizaine de plaintes sont déposées.

Une plage où le naturisme est toléré

Cependant, entendu par les gendarmes, le restaurateur a été relâché, faute d'éléments suffisants pour le mettre en cause et en dépit des multiples témoignages. La "plage de Tahiti" est pourtant référencée comme étant une zone où le naturisme est toléré en raison du village de vacances, également naturiste, implanté juste à côté dans le secteur de Chiappa, précise France 3. Naturistes et "textiles" se côtoient ainsi habituellement pendant leurs baignades.