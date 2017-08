publié le 11/08/2017 à 00:24

C’est une véritable expédition punitive qui s’est déroulée ce jeudi 10 août à Drancy (Seine-Saint-Denis). Comme le rapporte Le Parisien, les faits se sont déroulés aux alentours de 14h30. Un homme s’est fait accoster en pleine rue par un individu qui l’a alors forcé à monter dans une voiture conduite par son complice.



Le véhicule s'est ensuite rendu à Aulnay-sous-Bois et s’est arrêté boulevard Georges-Braque, dans le secteur du centre commercial O’Parinor. Les deux hommes ont traîné leur victime sur un terrain vague avant de l'asperger d’un liquide inflammable et d'y mettre le feu. Les deux bourreaux ont ensuite pris la fuite. Brûlée au niveau des pieds, la victime s'est ensuite réfugiée sur le parking du centre commercial pour demander de l'aide avant d’être pris en charge par les secours.

Un des deux malfaiteurs placé en garde à vue

L'homme a été hospitalisé à l’hôpital Robert-Ballanger et ses jours ne sont pas en danger. L’un des deux malfaiteurs présumés a été interpellé vers 17h30 avenue Marceau à Drancy et a été placé en garde à vue. À ce stade, on ne connaît pas le mobile de l’agression.