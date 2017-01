Isère : 4 personnes blessées par un homme armé d'un couteau

L'hypothèse terroriste a été écartée par les enquêteurs, qui privilégient la thèse du coup de folie, après l'agression de quatre personnes au couteau à Tignieu-Jameyzieu (Isère).

Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP Une voiture de gendarmerie le 6 juillet 2013 (Illustration).

par La rédaction numérique de RTL publié le 18/01/2017 à 08:19

À Tignieu-Jameyzieu (Isère), peu après 19 heures mardi, un homme âgé d'une vingtaine d'années a tout d'abord fait irruption dans un hôtel, blessant au hasard une personne, avant d'attaquer trois autres personnes dans un restaurant McDonald's situé en face, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, confirmant ainsi une information du Dauphiné Libéré.



Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés et l'agresseur a pu être interpellé peu de temps après. Les enquêteurs se trouvaient toujours sur place tard dans la soirée et la gendarmerie n'était pas encore en mesure de fournir un bilan précis.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu. Selon le quotidien, l'hypothèse terroriste a été écartée et les enquêteurs privilégient l'acte d'un déséquilibré.