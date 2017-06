La vieille ville de Mossoul (Irak), théâtre d'un conflit armé entre l'EI et l'armée irakienne

et AFP

publié le 20/06/2017

Le journaliste français Stéphan Villeneuve est décédé à la suite de l'explosion d'une mine à Mossoul, a annoncé mardi 20 juin la direction de l'information de France Télévisions. Le reporter effectuait une enquête pour le compte de l'émission Envoyé Spécial dans cette ville irakienne ravagée par le conflit armé entre Daech et l'armée régulière. Deux autres journalistes français ont été blessés lors de l'explosion, qui a tué leur "fixeur", le journaliste kurde Bakhtyiar Addad, selon France Télévisions et Reporters sans frontières.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr.