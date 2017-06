publié le 14/06/2017 à 15:40

Le monde du journalisme est en deuil. Hervé Ghesquière, célèbre journaliste, est décédé à l'âge de 54 ans après s'être battu contre une longue maladie ces dernières mois. L'information a été annoncée par France Télévisions. "Hervé Ghesquière s'en est allé. Ce grand reporter et ancien otage s'est battu avec courage force et humour", a écrit Yannick Letranchant, directeur de l'information du groupe, sur Twitter. Delphine Ernotte, qui a relayé le message sur le réseau social a exprimé sa "tristesse" et le "deuil" du service public après cette disparition.



Celui qui était grand reporter à France Télévisions depuis les années 90 avait notamment couvert de nombreuses zones de conflit parmi lesquelles la Croatie, la Bosnie, le Rwanda ou encore l'Afghanistan.

Et c'est lors d'un reportage pour l'émission dans ce pays du Moyen-Orient qu'Hervé Ghesquière avait été enlevé, en compagnie de son collègue Stéphane Taponier et de leur interprète Reza Din, le 29 décembre 2009. Les deux journalistes et leur accompagnateur avaient retrouvé la liberté après 547 jours de captivité.



ce Grand Reporteur ancien otage s'est battu avec courage force et humour@France2tv France3tv @Francetele — Yannick Letranchant (@LetranchantY) 14 juin 2017

Né à Lille en 1963, il était passionné de rugby, indique France 3, ajoutant qu'il a travaillé à Fréquence Nord et a été enseignant à l'Université de Valenciennes et à l'École supérieure de journalisme de Lille. Depuis 2012, il était journaliste pour le magazine Envoyé spécial. Le compte Twitter de l'émission a rapidement posté un message sur Twitter aillant une pensée tout particulière à la famille et aux proches d'Hervé Ghesquière.



Élise Lucet, qui présente Envoyé spécial, a aussi adressé un ultime message à son "ami". "Salut Hervé Guesquière. Très grand respect pour mon ami, pour l'homme que tu étais, pour le journaliste hors pair et sans concession. Chapeau bas", a-t-elle écrit.

Notre ami et confrère Hervé Ghesquière est parti cet après-midi. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches. #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/jSC8XXuQz9 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) 14 juin 2017

Salut Hervé @ghesquière Très grand respect mon ami pour l'homme que tu étais, pour le journaliste hors pair et sans concession. Chapeau bas! — Elise Lucet (@EliseLucet) 14 juin 2017

Depuis son retour d'Afghanistan, Hervé Ghesquière s'était largement engagé dans la défense des otages français à l'étranger. Au micro de RTL, un peu plus d'un an après sa libération, il témoignait alors : "Un otage dont on ne parle pas, c'est un otage mort".