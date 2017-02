Aulnay-sous-Bois : l'appel au calme des soeurs de Théo

Dans une vidéo, les soeurs du jeune homme blessé par des policiers demandent l'arrêt des violences qui secouent la ville.

Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP Des policiers encadrent la marche de soutien à Théo à Aulnay-sous-Bois.

par Léa Stassinet publié le 07/02/2017 à 20:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"On espère vraiment que tout ce qui s'est passé durant ces quelques jours va s'arrêter là et que les gens vont comprendre que la justice est là pour faire son travail et qu'elle le fera". Aurélie et Éléonore ont adressé un message d'apaisement ce mardi 7 février dans un entretien vidéo filmé par Le Parisien. Les sœurs de Théo, gravement blessé par des policiers font référence aux violences qui ont eu lieu pour la troisième nuit consécutive lundi 6 février à Aulnay-sous-Bois.



26 interpellations et des véhicules incendiés, c'est le bilan de la nuit de lundi à mardi. Ces incidents ont éclaté après les violences policières qu'a subies Théo, 22 ans, lors de son arrestation le 2 février dernier. Le jeune homme qui est actuellement hospitalisé en raison de graves blessures au niveau de la zone rectale, s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Nous demandons à tous ceux qui créent ces incidents d'avoir confiance en la justice Les soeurs de Théo Facebook Twitter Linkedin

"Il faut agir. Ce n'est pas Théo qui attend, ce n'est pas sa famille qui attend, c'est toute la France qui attend que les personnes qui portent l'uniforme respectent ce métier-là", disent les soeurs de la victime. "Qu'il y ait de la colère c'est normal. Par contre, ce qu'il se passe depuis trois jours ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce qu'on cherche". Ce que la famille de Théo souhaite, "c'est que la justice nous donne des réponses. Donc nous demandons à tous ceux qui créent ces incidents d'être patient, d'attendre avec nous dans le calme, et d'avoir confiance en la justice", concluent Aurélie et Éléonore.



François Hollande a lui aussi voulu apaiser les esprits. Il a déclaré ce mardi 7 février que "la justice (...) est garante des libertés et les citoyens doivent comprendre que c'est le juge qui les protège". Puis il s'est rendu au chevet de Théo, à l'hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-bois. Selon l'entourage du Président, le chef de l'État est resté une demi-heure avec lui et plusieurs membres de sa famille.