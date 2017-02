Interpellation à Aulnay-sous-Bois : Le Pen soutient les forces de police

La présidente du Front national considère qu'il faut soutenir les forces de l'ordre et préfère attendre que la justice fasse la démonstration qu'elles ont commis un crime ou un délit.

07/02/2017

Les violences commises par les forces de l'ordre sur Théo, 22 ans, à Aulnay-sous-Bois, le 2 février dernier ont choqué l'opinion. Ce jour-là, quatre policiers ont procédé à l'interpellation du jeune homme dans cette ville de Seine-Saint-Denis et sont accusés de l'avoir violemment frappé. Les policiers ont été mis en examen, l’un pour “viol” et les trois autres pour “violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique”. Des violences, dont le jeune homme pourrait garder des séquelles à vie.



Invitée de LCI, le 7 février, Marine Le Pen n'a pas condamné les faits et s'en est expliqué. “Mon principe, c’est d’abord je soutiens les forces de police. Voilà. Et de gendarmerie. Sauf démonstration par la justice qu’elles ont commis un délit ou un crime”.



La candidate à l'élection présidentielle ajoute : “On ne sait pas dans quel contexte cette arrestation a eu lieu, donc je pense que se baser comme ça sur des images, c’est assez périlleux. […] Je pense qu’il ne faut pas clouer [les policiers] au pilori", note Libération.