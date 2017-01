La fédération française des diabétiques lance ce lundi 9 janvier une pétition pour faire cesser les discrimination professionnelles auxquelles les malades sont confrontés.

Interdits d'exercer certains métiers, les diabétiques se mobilisent

publié le 09/01/2017

Policiers, marins, hôtesses de l'air ou encore contrôleur de la SNCF, tous ces métiers sont interdits aux personnes atteintes de diabète. Alizée en a fait l'amère expérience. Cette jeune femme de 22 ans, a été recalée au concours d'entrée de la police nationale, alors qu'elle avait récolté une moyenne de 15/20 après avoir passé toutes les épreuves. Mais au moment de la visite médicale, le couperet tombe. Alizée est jugée "inapte" à cause de son diabète.



C'est pour lutter contre ce genre de discriminations que la Fédération française des diabétiques (FFD) et l'association Aide aux jeunes diabétiques lancent ce lundi 9 janvier une pétition en ligne intitulée "Choisir le métier de mes rêves avec mon diabète".



En France, cette maladie concernerait 4 millions de personnes. "Les diabétiques ont longtemps été considérés comme inaptes parce qu'on pensait qu'ils allaient avoir des complications", affirme Gérard Raymond, le président de la FFD. Il est vrai que s'il n'est pas correctement traité, le diabète, qui se manifeste par un trouble d'assimilation des sucres par l'organisme, peut amener à une cécité ou à des amputations.

Mais la science a permis des avancées. Comme le souligne le président de la FFD, "l'évolution technologique et les nouveaux outils mis à la disposition des diabétiques comme les pompes à insuline ou les capteurs de glucose en continu permettent aux diabétiques de s'auto-contrôler et d'avoir une vie quasiment normale". La pétition demande à ce que les profession interdites soient réévaluées une fois par an par un groupe interministériel en tenant compte des "évolutions technologiques et médicamenteuses". Et surtout, que les évaluations à l'embauche se fassent "au cas par cas". Pour Gérard Raymond, "il est urgent de modifier les textes réglementaires qui interdisent ou limitent certains métiers aux diabétiques", même s'il reconnaît que certains métiers resteront difficile d'accès pour les malades.



Prochaine étape pour les associations, interpeller les candidats à la présidentielle, pour que tous ceux qui ont un diabète puissent réellement "choisir le métier de leurs rêves".