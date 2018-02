publié le 07/02/2018 à 09:39

Face aux situations climatiques extrêmes, il y a bien sûr les services publics sur place. Il y a aussi beaucoup la solidarité. Il y a enfin les assurances. À cet égard, le modèle français est, en effet, assez unique au monde.



C'est un dispositif qui couvre automatiquement le risque naturel. Cela n'existe pas dans beaucoup de pays. Contrairement à la majorité des autres pays comparables aux nôtres, nous avons tous dans nos contrats multirisques (habitation, automobile ou professionnel) une composante obligatoire qui nous assure contre les dommages d'origine naturelle.

La seule et unique condition est bien sûr que les caprices des éléments soient déclarés par les pouvoirs publics à l'état de "catastrophe naturelle". C'est grâce à ce dispositif que 450.000 victimes sont en moyenne indemnisées chaque année.

Parmi elles figurent 100.000 entreprises. Un volet peu médiatisé. Les PME, les artisans et les professionnels qui perdent leur outil de production, c'est aussi synonyme de brèche dans le tissu économique local.



Si les 41.000 sinistres qui ont été provoqués par Irma et Maria aux Antilles seront couverts, c'est grâce à ce mécanisme unique. On l'a déjà vu à l'oeuvre en Picardie ou à Cannes il y a deux ans, en Seine-et-Marne et dans le Loiret l'année dernière. Il sera encore sollicité cette année pour les inondations en cours.