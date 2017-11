Inondation du RER A : un rapport soulève l'absence d'un géomètre

publié le 14/11/2017 à 15:29

"Vers 13 heures, le train de tiges atteint 27 mètres de profondeur et perfore un voussoir de revêtement de la voûte du RER A, détaille le rapport. Une arrivée d’eau de la nappe phréatique de fort débit (...) a rapidement été signalée dans le tunnel, ce qui a conduit à interrompre la circulation des trains."



Le rapport de la commission d'experts sur l'inondation du RER A qui a perturbé le trafic entre le 30 octobre et le 2 novembre dernier a été rendu lundi 13 novembre. Mandaté par SNCF Réseau pour le compte de la ministre des transports, Élisabeth Borne, le document met l'accent sur la responsabilité des entreprises chargées des travaux de prolongement d’un autre RER, celui d’Eole.

L'incident s'était produit vers la porte Maillot dans l'ouest de Paris, où la SNCF, maître d'ouvrage de l'extension du RER E, a commencé à construire une nouvelle gare souterraine. "Les explications orales et les rapports par le maître d’œuvre et le Groupement Eole (GE) convergent pour dire que le forage incriminé a été réalisé par le GE à son initiative et sans partage d’information avec la maîtrise d’œuvre", souligne le rapport de la commission d'experts.



"L’absence d’intervention d’un géomètre s’est traduit par une erreur d’implantation qui a suffi pour conduire à l’accident," précise le document. "Le choix de la profondeur de ce forage d’essai peut interpeller. (...) On comprend mal pourquoi ce choix s’est porté sur un site en directe interférence avec le tunnel du RER A," rapportent les experts.