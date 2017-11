publié le 01/11/2017 à 14:15

Si en ce mercredi 1er novembre, le trafic est moindre en Île-de-France, les travailleurs et autres personnes souhaitant prendre le RER A verront leur trajet encore perturbé. Depuis lundi 30 octobre, la circulation est à l'arrêt entre les gares de la Défense et d'Auber, dans le centre de la capitale.



Une coupure due à une erreur lors de travaux, qui a des conséquences notables alors que le RER A. La ligne est la plus empruntée d'Europe, avec plus d'un million de personnes transportées chaque jour.

Une situation qui a poussé Élisabeth Borne, la ministre des Transports et ancienne présidente de la RATP, à réagir. "C'est un incident très grave, car c'est la voûte" du tunnel qui a été endommagée, a-t-elle déclaré assurant que les réparations devaient être faites "au plus vite" car il s'agit d'une "gêne majeure" pour les usagers, a-t-elle indiqué.

Que s'est-il passé ?

L'eau boueuse est entrée dans le tunnel par une brèche creusée accidentellement lundi par des travaux pour l'extension du RER E vers l'Ouest (Eole). L'incident s'est produit à la porte Maillot, où la SNCF, maître d'ouvrage de l'extension du RER E, a commencé à construire une nouvelle gare souterraine.



Dans ces colonnes du mercredi 1er novembre, Le Parisien raconte les "coulisses" de cette erreur. "C'est lors d'un 'forage exploratoire' qu'a accidentellement été transpercé le tunnel, dans lequel s'est déversé, depuis lundi 13 heures, l'équivalent en eau et en boue d'une piscine olympique", écrit le quotidien régional.



Et malgré la mobilisation de l'ensemble des acteurs depuis l'accident, "l'eau continuait encore à couler avec un débit plus faible mardi soir", a écrit la RATP dans un communiqué.

Quelles solutions pour les usagers ?

La RATP a renforcé les lignes de métro afin d'absorber au mieux le report conséquent de voyageurs ne pouvant pas emprunter le RER A. Sur son site internet, l'entreprise francilienne invite ses voyageurs à emprunter la ligne 1 du métro, qui dessert les gares de La Défense et de Charles de Gaulle-Étoile.



De plus, les lignes 2, 6, 9 et 14 ont une nouvelle fois été renforcées alors que les lignes 3 et 13 font aussi l'objet d'un dispositif spécial ce mercredi 1er novembre. Des bus de substitution ont par ailleurs été mis en place. Ils circulent entre Charles de Gaulle-Étoile et La Défense avec desserte des stations Pont de Neuilly et Les Sablons.



Les voyageurs venant de St-Germain-en-Laye et souhaitant poursuivre leur trajet vers Paris peuvent emprunter les lignes Transilien L et J à Nanterre Université. Les usagers qui voudraient poursuivre leur trajet vers l'est de Paris devront privilégier le métro jusqu'à Nation pour y rejoindre le RER A.

Quand pourra reprendre le service ?

On ne sait pas encore quand pourra reprendre le trafic. Face aux demandes régulières des internautes, le community manager de la SNCF assure que l'entreprise n'est "actuellement pas en mesure de communiquer sur la reprise".



Les opérations de colmatage sont compliquées à réaliser. "Ces interventions sont assez spécifiques et nécessitent de la haute technicité compte tenu des conditions d'intervention à 30 mètres sous le sol", a expliqué Didier Bense, directeur général à SNCF Réseau Île-de-France. Une fois la brèche colmatée, les équipes de la RATP devront encore nettoyer les voies recouvertes de boue et vérifier l'intégralité du système de signalisation.



Dans son communiqué, la RATP assure tenir informés de la situation l'ensemble des voyageurs qui peuvent ainsi être au courant sur son site, sur les écrans d'information et les réseaux sociaux.

