RER A : pourquoi le retour à la normale a-t-il été si long ?

publié le 02/11/2017 à 08:30

Le cauchemar est passé pour de nombreux usagers du RER A, qui ont pu, dès ce jeudi 2 novembre au matin, retrouver leurs rames habituelles.



La RATP le reconnaissait volontiers à travers un communiqué, le colmatage a pris plus de temps que prévu. Pendant deux jours, 30 ouvriers ont d'abord stoppé l'écoulement d'eau en injectant plus de 300 kg de résine à l'intérieur d'un trou de 15 cm de diamètre. Il a fallu ensuite pomper et évacuer plus de 25 tonnes de boues et de sables l'équivalent, en quantité, de trois piscines olympiques.

Dans la nuit du mercredi au jeudi 2 novembre, un "sarcophage", une dalle en béton, a été moulé pour isoler totalement la brèche. Mais les travaux étaient encore loin d'être terminés. Une fois posée, c'est là que tout se compliquait. Les équipes ont dû démonter tous les échafaudages installés dans le tunnel, nettoyer le chantier, vérifier des dizaines d'installations électriques, des panneaux de signalisation, de communication et, surtout, faire passer plusieurs trains d'essai pour s'assurer de la sécurité de la voie.



Une phase dite "d'intervention" qui était censée durer, au minimum quatre heures. C'est la raison pour laquelle la RATP avait préfèré être prudente après ce qu'elle qualifie d'incident sans précédent, en n'annonçant la reprise qu'au tout dernier moment.