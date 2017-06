et AFP

publié le 02/06/2017 à 23:33

Un jeune homme de 13 ans et demi a été mis en examen et placé en détention ce vendredi 2 juin au soir pour l'assassinat de sa mère. La victime de 45 ans a été lardée de coups de couteau dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 mai au domicile familial de Saint-Cyr-sur-Loire, dans la banlieue de Tours (Indre-et-Loire). Son corps avait été découvert le mercredi après-midi par les pompiers qui avaient auparavant convaincu l'adolescent de leur ouvrir la porte.



Des proches avaient été alertés par l'absence de réponse, au téléphone et aux coups de sonnette, de la mère de famille, tandis que des ouvriers qui travaillaient dans l'immeuble avaient constaté la présence de son fils. La mère, gisant dans une mare de sang, avait succombé à plusieurs dizaines de coups de couteau. Placé en garde à vue, le fils a reconnu être l'auteur des coups.

Fils d'un couple divorcé, l'enfant était en déscolarisation depuis environ deux ans et faisait l'objet d'une assistance éducative ainsi que d'un suivi par un pédopsychiatre, a indiqué Cécile Ancelin, substitut du procureur en charge des mineurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent avait prémédité son geste, communiquant sur les réseaux sociaux son intention de tuer sa mère. Âgé de plus 13 ans, il devrait être jugé devant la cour d'assises des mineurs si sa responsabilité pénale est établie.