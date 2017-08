Incendies dans le Sud-Est : la SNCF prévoit des remboursements intégraux

publié le 21/08/2017 à 13:13

Le trafic ferroviaire a été rétabli dans le sud-est de la France dimanche 20 août en milieu de journée, après avoir été interrompu samedi soir en raison d'un incendie qui a ravagé 240 hectares près d'Aubagne (Bouches-du-Rhône). Bloquant plus de 3.000 personnes en gare, la SNCF a promis aux usagers un remboursement intégral.



"Nous avons décidé de faire un geste commercial plus important que d'habitude : la garantie voyageurs TGV (GR30) s'appliquera non seulement aux personnes profondément indisposées dans les gares cette nuit mais également aux usagers subissant un retard aujourd'hui" a déclaré le directeur de SNCF Mobilité pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Aimé Mougenot.





"Environ 20.000 personnes pourront donc être indemnisées" a-t-il précisé, estimant un coût avoisinant le million d'euros, "on a fait tout ce qu'on a pu".

60 jours pour demander un remboursement

Le montant du remboursement varie en fonction de la durée du retard. La demande peut être effectuée en ligne sur le site g30.sncf.com, sur l'appli SNCF ou à un guichet en gare, dans les 60 jours suivants. Dans un communiqué, la SNCF a précisé que "les voyageurs ayant passé la nuit dans des rames d'attente, en gare, seront intégralement remboursés (...). Pour les autres voyageurs retardés, des remboursements seront proposés au prorata du retard de leur train à l'arrivée".

L'incendie, qui s'est déclaré samedi 19 août, a ravagé 240 hectares à proximité d'Aubagne, à quelques kilomètres de Marseille. La ligne SNCF Paris-Nice a été coupée dans les deux sens samedi soir en raison du feu de forêt, qui a été fixé dans la nuit de samedi à dimanche.



Au micro de RTL dimanche 20 août, le directeur adjoint de la SNCF a assuré que "plus de 300 cheminots ont été mobilisés rien que sur les trois gares de Toulon, Marseille et Nice pour venir en aide aux passagers".