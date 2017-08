publié le 20/08/2017 à 20:46

"La SNCF n'est pas responsable des incendies." Le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, revient sur les heures de grande perturbation du trafic des trains dans la nuit du 19 au 20 août. Quelque 3.000 passagers confrontés à des retards ou des blocages dans des gares du sud-est de la France. "La SNCF n'est pas responsable des incendies. (...) Les questions qui étaient posées par les voyageurs étaient principalement liées à cela et nous ne pouvions y répondre dans l'attente d'avoir des informations venant des pompiers et des autorités de l'État", explique l'adjoint de Guillaume Pepy.



Si de nombreux usagers, bloqués en gare à cause d'un trafic très perturbé dans le Sud-Est, ont fait part de leur mécontentement tandis qu'ils ont dû pour certains passer la nuit dans des TGV, Mathias Vicherat assure que tout a été fait de la part de la SNCF pour faciliter leur attente. "Il y a une très forte mobilisation des agents et des salariés de la SNCF, se défend-il. Plus de 300 cheminots ont été mobilisés rien que sur les trois gares de Toulon, Marseille et Nice pour venir en aide aux passagers, 8.000 bouteilles d'eau ont été distribuées et 5.000 plateaux repas".