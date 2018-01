publié le 07/01/2018 à 08:27

Le bilan s'est alourdi à Estrée-Blanche dans le Pas-de-Calais. Outre deux pompiers volontaires de 21 et 32 ans, deux jeunes, âgés de 16 et 22 ans, ont péri dans le sinistre. Le feu s'est déclenché vers 2h30 du matin dans une maison individuelle.



Un soldat du feu et la mère de famille ont également été gravement brûlés. Ils ont été dirigés vers le service des grands brûlés au CHRU de Lille. Le père de la famille a été plus légèrement atteint et hospitalisé à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, a fait part dans un communiqué de son "immense tristesse" en saluant notamment la mémoire des deux pompiers volontaires décédés, originaires du centre de secours de Lillers dans le Pas de Calais. Il a précisé que la section de recherches de Lille est chargée de l'enquête.

