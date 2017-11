Ils parcourent le monde en ULM pour aider la science

publié le 28/11/2017 à 21:50

Clémentine Bacri, avocate, et Adrien Normier, pilote de ligne, sont partis dans une mission incroyable, "Wings for science". Donner des ailes à la science, grâce à un ULM. Depuis 2012, ils parcourent le monde pour faire des expériences. "C'est un projet de longue date, qui a commencé en 2008. On voulait voyager utile et voler permettait d'apporter une plus-value à des projets de recherche", explique Clémentine Bacri.



Le duo offre ses services à des scientifiques en échange du gîte et du couvert. "On offre un changement de point de vue à des instituts de recherche qui n'y ont pas accès traditionnellement." Hébergés par les scientifiques, ils filment également les scientifiques. Depuis 2012, c'est une vingtaine d'équipes scientifiques qu'ils ont rencontrés. "On est des passeurs de science", précisent-ils.

Des passeurs qui peuvent se muer en découvreurs. Au Chili, ils ont découvert un lac inconnu. "Le Chili n'est pas un territoire totalement colonisé par l'homme. On est intervenu sur une zone de fjords difficiles d'accès où la couverture satellite est très faible car il pleut souvent, racontent les deux aventuriers. On a dû cartographier et faire des prélèvements de l'eau du lac."



Avec les années, le matériel aussi a évolué. Désormais, le duo agit sur un ULM amphibie et biplan pour pouvoir maximiser les zones de recherches. Ils ont également mis en place une plateforme pour mettre en relation les scientifiques avec les pilotes souhaitant s'impliquer.