publié le 27/11/2017 à 21:43

Cela faisait 16 ans que l'équipe de France n'avait pas remporté la Coupe Davis. Les joueurs Français ont pu soulever la Saladier d'argent, dimanche 26 novembre à Lille, grâce notamment à la dernière victoire de Lucas Pouille face à Steve Darcis.



Le joueur de 23 ans est revenu sur les coulisses de la victoire pour RTL, "on a du faire beaucoup de presse, nous nous sommes retrouvés avec nos proches à l'hôtel avant de sortir dans Lille et aller jusqu'au bout de la nuit". La voix de Lucas Pouille laisse entendre que l'équipe de France a bien fêté ce titre tant attendu. "J'ai réalisé ce matin en me levant" confie le natif de Grande-Synthe. "Il y avait beaucoup de pression, on est content de regarder les médailles et le trophée en se disant, c'est à nous".



Lucas Pouille confie qu'il avait promis à ses coéquipiers qu'il allait "ramener le trophée" avant le dernier match. "C'était important de gagner en France, de gagner dans ma région. C'était vraiment le plus beau des scénarios". Lucas Pouille réfute le terme de culture de la "lose" (perdant) dans le tennis français et affirme qu'il n'est jamais venu en équipe de France en pensant perdre, "je ne me suis jamais dit qu'on allait se planter" affirme-t-il. Lui qui travaille avec Yannick Noah depuis 2015.



D'abord son conseiller en simple et désormais son capitaine en équipe de France, Yannick Noah a une vraie influence sur Lucas Pouille. "Il me parle pas beaucoup de technique ou de tactique mais plus d'état d'esprit. C'est beaucoup de petites discussions". Le joueur français confirme que pour prolonger la dynamique de cette 10ème victoire en Coupe Davis "cela lui ferait plaisir que Yannick Noah reste capitaine l'année prochaine".