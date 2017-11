publié le 23/11/2017 à 20:07

Les idoles des années 80 sont de retour sur scène. Une tournée, un film, et un livre, Mes étoiles 1980. Olivier Kaefer y révèle les coulisses de la tournée Stars 80, au moment où le producteur est en pleine guerre avec le producteur du film, Thomas Langmann. "Je suis parti il y a un an et demi parce que j'étais persuadé que j'étais au bout de mon cycle. J'ai fait dix ans, j'ai fait neuf spectacles", explique Olivier Kaefer, qui ajoute toutefois que son livre "est très positif".



L'histoire de cet ouvrage, c'est celle qui a rassemblé des stars des années 80 devant plusieurs centaines de milliers de fans. Une histoire désormais synonyme du conflit qui oppose le créateur et le producteur. Olivier Kaefer attaque Thomas Langmann, qu'il accuse de ne pas lui avoir payé des droits d'auteur. "J'ai touché une somme de 200.000 euros, qui représentent mes droits, c'est-à-dire l'exclusivité de mon histoire, mais tout le reste, la participation que j'ai faite, avec les scénaristes, nous n'avons rien touché", détaille-t-il, ajoutant qu'il réclame à Thomas Langmann "800.000 euros".

Olivier Kaefer est surnommé "l'antiquaire" pour s'être occupé des "vieux" de la chanson. "J'assume tout ce que j'ai fait", explique-t-il, lui qui a donné une seconde jeunesse à ces figures des années 80, parfois capricieuses. "Quinze artistes, quinze egos", ironise Olivier Kaefer. "Julie [Pietri] voyait que [Jean-Luc] Lahaye avait tous les soirs des fleurs et pas elle", donc elle achetait elle-même des fleurs pour se les faire offrir, explique le créateur de la tournée RFM Party 80.