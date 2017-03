"Il y a encore trop de monde dans la rue", alerte le président du Samu social

publié le 11/03/2017 à 09:57

"Il n'y a pas assez de place. Il y a encore trop de monde dans la rue." Pour Éric Pliez, président du Samu social de Paris, le constat est alarmant. Mais une bonne nouvelle vient éclaircir ce panorama : une filiale de la Caisse des dépôts et des Consignations vient de racheter 62 établissements Formule 1 au groupe Accor, soit environ 1.800 places d'hébergement.



Ces places d'hébergement seront utilisées par le Samu social dans un contexte de crise du logement d'urgence. Environ un tiers des hôtels cédés sont situés en Île-de-France, où les besoins sont les plus forts. Aujourd'hui une chambre en formule 1 vaut autour de 50.000 euros. 34.000 personnes sont logées tous les soirs dans des hôtels tout autour de l'Île-de-France.

Familles, travailleurs pauvres : un public de moins en moins marginal

"On utilise aujourd'hui 600 hôtels sur l'ensemble de l'Île-de-France - au départ à Paris, puis la demande a fait qu'on est sortis en première puis en deuxième couronne", explique Éric Pliez. Un hébergement sec - sans accompagnement, repas ou petit-déjeuner - coûte 17 euros par personne et par nuit. Si Éric Pliez salue cette initiative, il assure que cela ne permettra pas de répondre à toutes les demandes que reçoit le Samu Social : "comme la demande continue à gonfler, on est pas au bout".

La population à laquelle vient en aide le Samu sociale a également profondément changée, souligne-t-il. "Aujourd'hui on a énormément de familles, plus de 60% des gens qui arrivent, des ruptures familiales, des ruptures de solidarité, des femmes victimes de violence, des gens qui fuient les crises et les guerres, 15% de jeunes, et des personnes âgées", énumère Éric Pliez. Mais le plus surprenant est que le Samu social doit également venir en aide à de très nombreux travailleurs pauvres (25%), ce qui illustra bien la problématique de l'accès au logement en Île-de-France.