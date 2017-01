REPLAY - INVITÉ RTL - Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, l'heure est au rassemblement selon Philippe Doucet, député socialiste et porte-parole de Manuel Valls.

Il a été élu avec plus de 58% des voix. Benoît Hamon a remporté dimanche 29 janvier la primaire de la gauche. Il représentera donc le Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle. En face, Manuel Valls a récolté un peu plus de 41%. À peine les résultats prononcés, l'ancien Premier ministre a félicité "chaleureusement" son adversaire et lui a souhaité "bonne chance", au point de se ranger derrière lui ?



Pour Philippe Doucet, porte-parole de Manuel Valls, il y a eu "deux moments forts" hier soir. "Manuel Valls a été classe, il a tout de suite dit les choses clairement en souhaitant bonne chance à Benoît Hamon, puis ils se sont serrés la main à Solférino". Certains ont trouvé la poignée de main très rapide, Philippe Doucet a une explication. "Ils n'allaient pas s'embrasser parce que derrière il y a eu le quinquennat et une campagne pas toujours facile".

Convergences entre revenu universel et revenu décent

Après cette défaite, les "Vallsistes" pourront-ils accepter de soutenir un projet qu'ils ont combattu pendant la campagne ? "Je pense qu'il y a des désaccords qui resteront, mais Benoît Hamon, à partir de sa matrice, il faut qu'il élargisse pour passer d'un projet pour la primaire à un projet pour la présidentielle". Philippe Doucet voit même des convergences possibles entre le revenu universel proposé par Benoît Hamon et le revenu décent souhaité par Manuel Valls. "La logique de la première étape du revenu universel de Benoît Hamon (soit l'extension du RSA pour tous les jeunes, ndlr), je trouve qu'elle n'est pas très différente du revenu décent".



Alors certains membres du Parti socialiste pourraient-ils céder à la tentation de rejoindre Emmanuel Macron, s'ils jugent le projet de Benoît Hamon indéfendable ? "Je pense que ce n'est pas si simple que ça", dit Philippe Doucet. "D'abord parce qu'on ne sait pas ce que pense Emmanuel Macron. Ensuite, parce que quand vous êtes un député socialiste, élu par des électeurs socialistes, avec des militants socialistes, vous avez des comptes à rendre à vos propres électeurs. Donc je pense que la majorité ne suivra pas (le mouvement En Marche !, ndlr). Moins d'une dizaine de socialistes pourrait le rejoindre, c'est mon sentiment", confie le porte-parole de Manuel Valls.



Pour éviter les départs du camp socialiste vers celui d'Emmanuel Macron, "Benoît Hamon a intérêt à réunir les candidats de la primaire autour de lui, pour voir progressivement comment il peut élargir. Il faut qu'il y ait cette dynamique du rassemblement et qu'il regarde où il y a des points de convergences. Ce sera la capacité ou non de Benoît Hamon à dépasser sa victoire, et c'est tout l'enjeu des 15 prochains jours", conclut Philippe Doucet.