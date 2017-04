Idir : "j’ai décidé de m’immiscer dans la chanson française"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/04/2017 à 02:01

Plus qu’une invitation au voyage, Idi a réalisé le mariage parfait de sa culture kabyle avec le patrimoine musical de son pays d’adoption, la France, en réalisant son nouvel album : Ici et ailleurs. Dans ce chef d'œuvre, le chanteur de 68 ans a réalisé de 10 duos avec de nombreux grands noms de la chanson française, comme Charles Aznavour, Francis Cabrel ou encore Patrick Bruel.



"Je suis là depuis longtemps, je me suis rendu compte que je n’avais rien restitué pour cela", explique le chantre de la Kabylie. "J’ai décidé de m’immiscer dans la chanson française", poursuit celui qui s’était fait connaître dans les années 70 avec son tube A Vava Inouva.

Pour ce disque, ses collaborateurs ont voulu jouer le jeu à 100%, comme Charles Azenavour : "la langue kabyle est assez difficile à prononcer, donc j’ai essayé de lui mettre des mots qui soient plus simples, mais il n’a pas voulu, il m’a dit : ‘il faut que tu mettes ce qu’il y a originellement'". Idir sera en concert le 8 novembre prochain au Grand Rex à Paris. La majorité de ses collaborateurs a déjà dit oui pour participer à cette date exceptionnelle.