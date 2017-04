"Sous le même toit", la nouvelle comédie de Dominique Farrugia

publié le 19/04/2017 à 01:04

Dans les salles mercredi 19 avril, Sous le même toit, est le septième film réalisé par Dominique Farrugia porté par le duo formé de Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. L'écriture et la mise en scène de cette fausse comédie romantique sont très réussies. Le pitch est le suivant : Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%.



Cette colocation forcée et atypique sonne vraie tant la situation que vivent les personnages est actuelle. Une comédie méchante, cruelle mais aussi attendrissante. Alors que les spectateurs ont plutôt l'habitude de voir Gilles Lellouche évoluer dans des polars, ce genre lui convient tout aussi bien. "C'est normal que la comédie marche en France, c'est solaire et salvateur", explique l'acteur qui confie qu'enfant, il était un véritable fan de Pierre Richard.