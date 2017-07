Hôtel de Crillon : dans les coulisses de la réouverture du palace parisien

publié le 03/07/2017 à 08:11

L'Hôtel de Crillon, situé 10 place de la Concorde, est l'un des plus beaux palaces de Paris. Il va rouvrir ses portes mercredi 5 juillet. Avant l'arrivée des premiers clients, RTL vous propose une visite exceptionnelle des lieux. Un voyage dans le luxe et l'excellence. Du marbre, de l'or, de l'argent, du bronze, du cuir... Plus de 600 matériaux attirent le regard. Chaque détail est une oeuvre d'art : un plafond, un couloir, une lampe, une mosaïque au sol, des plumes d'oiseaux dans le salon de coiffure. Pas de doute, nous sommes bien dans un palace.



Allons d'abord visiter l'une des 124 chambres. On commence par la moins chère, à 1.205 euros la nuit. Des tons de gris rappellent les toits de Paris ; et les murs beiges, celles des couleurs de la pierre de l'hôtel. Direction ensuite le dernier étage de l'Hôtel de Crillon, où se trouve la suite de Madonna : 282 mètres carrés, deux salons, deux chambres, une salle à manger. La vue est magnifique. Pour y dormir, il faut débourser 25.000 euros la nuit. L'Hôtel de Crillon devient un Palace grâce notamment à sa petite piscine et à son spa.

Deux jours avant l'ouverture, tout est presque prêt. Il faut encore polir certaines pierres, réparer des appliques dans les chambres, repeindre certains endroits. Un chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros. Jusqu'à 1.000 ouvriers ont travaillé en même temps (125 entreprises sous-traitantes, 147 artisans d'art).