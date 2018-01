Hôpitaux : "On pousse les organisations au bout", estime Frédéric Valletoux

publié le 24/01/2018 à 14:32

Le mouvement était parti avec une forme d'humour, il est désormais viral. Le hashtag #BalanceTonHosto dénonce les conditions absurdes dans lesquelles les personnels de santé doivent travailler. "La situation dans les hôpitaux est difficile, ça fait des mois et des mois - si ce n'est plus - qu'on le dit et le répète, parfois jusqu'à la lassitude", témoigne Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF).



"On pousse les organisations au bout et on pousse le personnel aussi dans des conditions de travail compliquées", poursuit-il. Et d'ajouter : "On a beaucoup dit sur l'épuisement du personnel à l'hôpital, il est réel." Selon Frédéric Valletoux, "l'hôpital doit être un sujet traité par le gouvernement" et les contraintes budgétaires doivent être allégées. "On pousse des situations qui peuvent arriver jusqu'à des moments critiques."

Frédéric Valletoux rappelle que le système de santé français est connu dans le monde entier. "N'oublions pas que l'hôpital c'est aussi la recherche, c'est aussi les équipes médicales qui font référence dans le monde entier sur certaines spécialités. C'est aussi des prises en charge qui vont de plus en plus loin, et on sauve de mieux en mieux dans nos établissements", nuance-t-il.