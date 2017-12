Finistère : pendant 30 ans, un hôpital a payé un médecin absent

publié le 22/12/2017 à 05:15

C'est une histoire qui paraît complètement invraisemblable. La chambre régionale des comptes de Bretagne a cependant publié jeudi 21 décembre un rapport dans lequel elle relate cette incohérence du système. Tout commence lorsqu'un médecin, dont le nom n'a pas été cité, est nommé chef de service en 1984 à l'hôpital de Quimperlé (Finistère). "Depuis cette date, plusieurs rapports émanant de diverses instances (...) ont relevé des problèmes quant à la manière de servir de ce médecin, mentionnant par exemple 'une incompétence avérée' ainsi que des problèmes de comportement, tant vis-à-vis du personnel que des patients, incompatibles avec ses fonctions", indique la chambre dans son rapport.



Mais ce dernier est néanmoins resté aux effectifs de l'établissement. "Outre un déficit d'image, il en est résulté un coût salarial de 130.000 euros par an et une privation de recettes annuelles estimée à 980.000 euros, soit un coût total de 5,5 millions d'euros entre 2012 et 2016" pour l'hôpital, résume la chambre régionale des comptes. Les magistrats pointent une "situation irrégulière, liée à une volonté de défense du corps des praticiens hospitaliers" qui "contrevient à l'intérêt général, aux intérêts du système de santé publique et de protection sociale et altère la pérennité financière de l'établissement".

Le médecin a fini par prendre sa retraite

En 2004, l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) a même attribué une enveloppe de 124.000 euros par an à l'hôpital pour "compenser le surcoût lié à ce praticien sans affectation ni activité". En 2010, le directeur de l'hôpital lui a demandé de faire valoir ses droits à la retraite mais ce dernier a refusé. Au 31 octobre 2016, il percevait une rémunération brute de près de 7.400 euros par mois. "Nous avons travaillé en concertation avec l'ARS pour régler le problème. Le médecin a pris sa retraite en janvier", a réagi Carole Brision, nouvelle directrice de l'hôpital de Quimperlé, précisant que "la chambre régionale avait mis en évidence la bonne maîtrise salariale de l'établissement".