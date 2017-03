publié le 19/03/2017 à 23:08

L'homme qui a attaqué une patrouille militaire samedi 18 mars à l'aéroport d'Orly avant d'être abattu était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants au moment des faits, a-t-on appris dimanche 19 mars de source judiciaire. "Les analyses toxicologiques réalisées ce dimanche ont mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0,93gramme par litre de sang et la présence de cannabis et de cocaïne", a détaillé cette source.



L'assaillant, Ziyed Ben Belgacem, un Français de 39 ans, braqueur multirécidiviste, avait été condamné en 2009 pour trafic de stupéfiants. L'individu avait été décrit par le procureur de la République de Paris, François Molins lors d'une conférence samedi 18 mars, comme un "homme déterminé", un "individu extrêmement violent" et prêt à aller "jusqu'au bout". Si la piste terroriste est pour l'heure privilégiée, aucune organisation terroriste n'a revendiqué son geste. Samedi dans la soirée, le frère et le cousin de Ziyed Ben Belgacem, qui étaient placés en garde à vue ont été relâchés.