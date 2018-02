et Loïc Farge

Le travail d'entonnoir bien cadencé est désormais terminé. Et le chantier est ouvert. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, devant l'Assemblée nationale ; le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, sur RTL puis sur le terrain ; et la confirmation dimanche 5 février, toujours sur RTL, du dirigeant de La République En Marche, Christophe Castaner.



Le schéma est clair. Il y aura, nous promet-on, une mesure d'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Pourquoi ce retour d'une mesure qui fut enterrée sous François Hollande ? Parce qu'Emmanuel Macron est dans un étau. Il doit échapper à son image de "président des riches". Il lui faut donc enrichir le volet social de sa politique.

Le discours officiel sur la hausse du pouvoir d'achat n'a pas passé l'épreuve de la fiche de paie de janvier. Il faut donc très vite contrarier les chiffres de l'Insee et de l'OFCE, qui concluent à un faible impact des dispositifs actuels sur le portefeuille des classes moyennes et des classes populaires.