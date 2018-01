publié le 08/01/2018 à 15:38

Ils avaient loué cet appartement pour profiter du Nouvel An. Histoire de passer la Saint-Sylvestre ensemble et de faire la fête, huit étudiants ont loué un logement sur Airbnb à Cran-Gevrier, près d'Annecy.



Mais le réveil a été plus difficile que prévu. Le lendemain du réveillon, l'un des étudiants trouve au milieu de la salle de bain un étrange réveil avec des clés USB branchées. Il se rend compte qu'il y a en fait une caméra cachée à l'intérieur, qui les filme sous la douche.

Les étudiants ont alors décidé de porter plainte. Le propriétaire de l'appartement, un homme de 45 ans, est très vite identifié et interpellé. Face aux policiers, il n'a pas tardé à reconnaître les faits, expliquant avoir installé ce système par pur voyeurisme. Il voulait, au départ, espionner une amie.

L'enquête a permis de découvrir une deuxième caméra cachée dans la salle de bain et plusieurs disques durs ont été saisis. Tous ces éléments sont actuellement en cours d'exploitation. Le voyeur risque jusqu'à un an prison et plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Sur l'année 2017, son logement a été loué 90 fois, ce qui fait qu'il existe des dizaines de victimes potentielles.