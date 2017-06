publié le 04/06/2017 à 21:34

Un surveillant de 33 ans a été pris en otage à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) dimanche 4 juin dans la soirée par deux détenus armés d'un couteau, selon le ministère de la Justice et une source proche du dossier. La prise d'otage est en cours depuis 19h30 et a eu lieu à l'occasion d'un retour en cellule. Une équipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris), la force d'intervention de l'administration pénitentiaire, se rend sur place, précise la Chancellerie dans un communiqué.





Un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale (PSIG) sécurise les abords. Un cellule de crise a été activée sur les lieux où se sont rendus la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin et un représentant du parquet.

La maison centrale d'Ensisheim, dévolue aux longues peines, compte 200 places et héberge 190 personnes détenues. Au cours de l'année écoulée, les prisons françaises ont été le théâtre de nombreux incidents, dont le plus violent a été l'agression, début septembre, de deux surveillants à Osny (Val d'Oise) par un détenu radicalisé.